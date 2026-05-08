宮崎駿（※崎＝たつさき）監督が手がけた長編アニメーション『魔女の宅急便』（1989年）が、スタジオジブリ監修による4Kデジタルリマスター版としてIMAX上映されることが決定した。6月19日より全国のIMAX劇場で期間限定公開される。【画像】『魔女の宅急便』IMAX公開ポスタービジュアル（2点）原作は児童文学作家・角野栄子による同名小説。魔女の血を引く13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、黒猫ジジとともに故郷を離れ