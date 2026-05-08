シンガー・ソングライターのキタニタツヤさんの楽曲が、日本テレビ系アニメ『これ描いて死ね』のオープニングテーマに決定。コメントを寄せました。『マンガ大賞2023』の大賞や 『第70回小学館漫画賞』など数々の賞を受賞した人気コミックをアニメ化した『これ描いて死ね』。東京の離島で暮らし、漫画創作の世界に足を踏み入れる女子高生たちの奮闘を描く青春ストーリーです。今回、キタニさんがオープニングテーマとして書き下ろ