中谷との激闘を制し、自らの名声をより一層、高めた井上。その行く末に世界が熱視線を向ける(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDAロドリゲスの描く“青写真”東京ドームに詰めかけた5万5000人の観衆を熱狂させた中谷潤人（M.T）との激闘から数日。早くもボクシング界では、王座防衛を果たした井上尚弥（大橋）の次なる戦いに目が向けられている。【動画】先読みし合いの異次元攻防井上尚弥と中谷潤人が繰り広げた至高のパンチ