障がい者雇用と聞いて、どんな光景を思い浮かべますか？ 「弱い立場の方をサポートしてあげる」「社会貢献のために雇用枠を作る」。そんな福祉的なイメージを根底から覆す企業があります。食品トレー容器の国内シェア約3分の1を誇る株式会社エフピコ。その特例子会社であるエフピコダックス株式会社では、障がいのある従業員たちが主軸となってリサイクル工場のラインを支えています。重度知的障がいのある方も