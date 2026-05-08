昨年１２月に第１子出産を公表した、日本テレビの郡司恭子アナウンサーの私服ショットが注目を浴びている。８日までにインスタグラムを更新。「ピクニックしたときのコーディネート」と黒のトップスに白のパンツとパキッとしたコーディネートを披露。後ろ姿のショットもアップし、トップスは背中部分が深く開いている。「韓国で買ったサングラスとブラウンのバレエシューズは週３使っています！」とお気に入りのグッズも写真