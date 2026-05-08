赤沢経済産業大臣はサウジアラビアのエネルギー相と会談し、原油の安定供給に向けた作業チームを立ち上げることで合意しました。赤沢大臣は5日までに高市総理の親書を携え、サウジアラビアとUAE（アラブ首長国連邦）を歴訪し、サウジアラビアではエネルギー供給について、協力を深める方針で一致していました。こうした中、赤沢大臣は7日、サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相とオンラインで会談し、原油の安定供給に向