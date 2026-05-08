ロックバンドのザ・ローリング・ストーンズが日本時間の5月6日、アメリカ・ニューヨークで行われた最新アルバムのリリースイベントに登場。世界的なロックバンドになっても変わらないチャレンジ精神を語りました。ザ・ローリング・ストーンズがリリースするのは、グラミー賞を受賞した前作から約3年ぶりとなる、最新スタジオ・アルバム『フォーリン・タングス』。イベントにはバンドのミック･ジャガーさん（82）、キース・リチャー