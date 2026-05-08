TWICEのジヒョが、危険なほどの美しさでファンを魅了した。ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ジヒョ、インナー透け見え公開された写真には、黒のブラウスにティアード風スカートを合わせたジヒョの姿が収められている。透け感のあるトップスからはインナーがのぞき、赤いリップやカメラを見つめる表情、さらに棺をモチーフにしたオブジェに寝そべる姿まで、妖艶かつ危険なムードを漂わせ、見