焼きたてパイ専門店「PIE mania」から、初夏にぴったりの期間限定スイーツ「AppleCupマンゴー」が登場します♡コク深いカスタード入りアップルパイに、たっぷりのマンゴーを合わせた華やかな一品は、見た目も味わいも特別感たっぷり。頑張った日のご褒美や、カフェタイムのおともにもぴったりな新作スイーツをチェックしてみてください♪ マンゴー尽くしの贅沢アップルパイ 「App