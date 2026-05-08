来年３月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）で、来場者輸送のシャトルバスに国産の電気自動車（ＥＶ）が導入されることが、関係者への取材でわかった。環境に配慮したバスを使用することで、開催意義の「自然と共生する持続可能な社会」を示すことが狙いだ。複数の政府・与党関係者が明らかにした。ＥＶバスを中心に、燃料電池バスを加えて計９０台を導入する計画。乗車定員は１台最大７０人ほどを想定