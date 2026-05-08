剣道漫画『六三四の剣』などで知られる、漫画家・村上もとかさん（74）が全日本剣道連盟初となる公式アンバサダーに就任。村上さんに、アンバサダーとして伝えていきたいことや、『六三四の剣』にまつわるエピソードを伺いました。村上さんは、1981年に週刊少年サンデーで『六三四の剣』の連載を開始。少年剣士の成長を描いた作品で、アニメ化もされました。村上さんは、ほかにも『龍-RON-』や『JIN―仁―』など、多くの作品を生み