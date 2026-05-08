きょうは東日本や北日本を中心に、急な雨や雷雨の所があるでしょう。暑さは和らぐ所が多いものの、関東や東海は25℃以上の夏日が続きそうです。【東〜北日本は雨や雷雨】西日本は午前中を中心に、にわか雨の所もありますが、午後は天気が回復して晴れる見込みです。東日本や北日本は雲が広がりやすく、北陸や東海では朝から雨の降る所もあるでしょう。北日本にも、昼ごろから雨雲が広がってきます。関東は晴れ間もありますが、午後