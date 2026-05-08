裁判をやり直す「再審」制度の見直しを巡り、政府は、検察による「抗告」を原則禁止する再修正案を自民党に示しましたが、了承に至りませんでした。7日の自民の会議で法務省が示した新たな案では、裁判所の再審決定に検察が不服を申し立てる「抗告」について「してはならない」と明記し、「十分な理由があるとき」に限り可能としました。しかし、法律の「付則」に盛り込んだため、議員からは、法律の本体である「本則」に記すよう