無人販売所で白菜を80円、キャベツを30円で買ったら、販売主のお婆ちゃんが出てきて「もうひとつあげる」とキャベツをもう1玉おまけしてくれた――。3人のお子さんを持つ女性が、そんなほっこりするやりとりをXに投稿したところ、「心がポカポカするね」「お婆ちゃん優しい」といった声が寄せられ、注目を集めました。【写真】お婆ちゃんがおまけでキャベツ1個追加投稿したのは、夫と三姉妹の5人家族で暮らす、ねむるねこさん（@no