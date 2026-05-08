「クルマのヘッドライト」なぜ“黄ばむ”!?クルマを丁寧に洗車してボディを綺麗に保っていても、なぜか全体が古ぼけて見えてしまう……。その原因のひとつとして、フロントマスクの印象を大きく左右する「ヘッドライトの黄ばみやくすみ」があります。【画像】これが「ヘッドライトの黄ばみ」をキレイに落とす方法です！ 画像で見る（26枚）年数が経過したクルマで頻発するこの現象ですが、なぜヘッドライトは時間とともに黄