育成から支配下登録され、プロ初登板、初先発で初勝利を挙げたオリックスの佐藤一磨投手が、8日の日本ハム戦（京セラドーム）でデビューする宮國凌空投手に、試合に臨む気持ちなどをアドバイスした。「練習中に、『明日は、宮國が主役なんだから』と伝えました。1試合目なんで、いい意味でも悪い意味でも、勘違いしていいと思います」。7日午前、大阪・舞洲の球団施設で投手の指名練習を終えた佐藤一が、グラウンドでの2人だけ