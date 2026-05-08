人気子役として活躍した女優・谷花音（２２）が意外な資格を取得したことを報告した。８日までにインスタグラムを更新。「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！」と額に入れた証書を手にしたショットをアップし、「実は実は、、、２年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」と明かした。「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。そこからダッシュで専門へ！！