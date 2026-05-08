新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ「５類」に移行して８日で３年を迎える。大きな流行は起きていないが、新型コロナで亡くなる人は２０２５年、２万人を超えた。大半が８０歳以上とみられる。専門家は、ワクチンを接種するなどの対策を呼びかけている。８０歳以上が８割厚生労働省によると、全国の定点医療機関から報告される感染者数は２３年８〜９月に１医療機関あたり週２０・４９人を記録した。そ