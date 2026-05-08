開催：2026.5.8 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 8 - 3 [レッズ] MLBの試合が8日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとレッズが対戦した。 カブスの先発投手は今永昇太、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。 2回裏、6番 マイケル・コンフォート 初球を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 1-0 CIN 4回裏、6番 マイケル