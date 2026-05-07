「シンピュルテ（SINN PURETÉ）」が、ネイルアーティスト高野尚子とともに取り組んだ指先専用フレグランスを発売する。5月18日からネイルサロン、美容室サロンで先行販売し、7月8日に公式オンラインストア、コスメキッチン、ビープル、ビオップ（ネイルオイルのみ）で発売、7月22日からその他の一部店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】同アイテムは、シンピュルテが香り設計を担当、ネイルアーティストの高野尚子が機能