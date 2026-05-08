開催：2026.5.8 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 5 - 8 [ガーディアンズ] MLBの試合が8日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとガーディアンズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。 1回表、4番 カイル・マンザード 初球を打ってセンターへのタイムリӦ