コロナ禍の影響で休刊していたファッション・カルチャーメディア「ヴォストーク（VOSTOK）」が5月20日に復刊する。現在、銀座 蔦屋書店公式オンラインストアで予約を受け付けている。【画像をもっと見る】ヴォストークは、2019年に編集者の大城壮平によって創刊。「カタログ的な実売誌ではない、想像力を掻き立てる美しい一冊」「数年後に開いても新たな発見があるアーカイヴ性のある一冊」「国内外のクリエイターやファッショ