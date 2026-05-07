韓国発のビューティブランド「アロセル（Arocell）」が、日本市場で本格展開し、Qoo10などのオンラインのほか、全国のロフト店舗での取り扱いを開始した。【画像をもっと見る】アロセルは、韓国で広がる「スローエイジング」（自分らしく年齢を重ねていくためのケア）の考えのみ留まらず、独自のサイエンスに基づいたアプローチでハリツヤを感じる大人肌へと導くケアアイテムを提案。韓国最大級の口コミサイト「ファヘ」で2025