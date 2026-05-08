6月5日（金）よる9時〜10時59分 日本テレビ系「金曜ロードショー」では、昨年40年ぶりの続編の製作が発表され、再び熱い視線が注がれている1980年代を代表する名作アドベンチャー『グーニーズ』（1985・米）を放送！海賊の秘宝を巡り、ハラハラドキドキの冒険が繰り広げられる、世界中の子供たちを夢中にさせた少年少女アドベンチャー映画の金字塔。製作総指揮は、あのスティーヴン・スピルバーグ。監督は『オーメン』（1976）、『