この記事をまとめると ■タイでBEV販売トップを独走しているのが中国・BYDだ ■BYDのBEVはガソリン車並みの価格で市場の常識を破壊している ■BYDの値引きではなく「最初から安い」という価格戦略で支持が拡大している タイでのBEV販売ではほぼ一強のBYD タイ国内でのBEV（バッテリー電気自動車）販売で圧倒的な強みを見せるのが、中国のBYDオート（比亜迪汽車）。2025暦年（2025年1月から12月））締めでのタイ国内での車名別BEV