福島県の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールなどに衝突し、高校生など21人が死傷した事故で、警察はマイクロバスを運転していた68歳の男を逮捕しました。過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、新潟・胎内市の若山哲夫容疑者です。若山容疑者は6日、福島・郡山市の磐越自動車道でマイクロバスを運転してガードレールなどに衝突し、このバスに乗っていた新潟市の北越高校ソフトテニス部員の稲垣尋斗さん（17）を死亡させ、1