プロ野球・西武は7日、7月31日から8月26日の期間で新たに『アオフェス2026』を開催することを発表しました。このイベントは「夏の埼玉をライオンズの青に染める。」をコンセプトに球場だけでなく、市内の商店街や所沢市役所の職員、西武線沿線を巻き込んで「アオフェスユニフォーム2026」を着用し、青で盛り上げていきます。また、8月1日のオリックス戦、東京ドームでの8月18日のオリックス戦で、この日新たに発表された限定カラー