お笑い芸人のヒロシが8日までにInstagramを更新。愛車のバイクを披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」カスタムした愛車も披露（10枚）自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。今回の投稿では「ベース練習しててノイローゼになりそうだから、バ