タレントの藤本美貴が7日、インスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作った昼ごはんを公開した。【写真】「美味しそう」夫・庄司智春の“手作り昼ごはん”藤本は「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったら お昼ご飯作ってくれてた最高そして美味しい」と投稿。写真には、魚料理やブロッコリーを使った料理、刺身などが並んだ手料理が収められている。さらに「わさびとか本物の