木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第5話が7日に放送。切ない展開に反響が集まっている。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第5話Kei（高杉真宙）を見つめるあゆみ（木南晴夏）あゆみ（木南）とKei（高杉真宙）は、最高のレシピを完成させるために協力し合うことを誓う。そんな中、林太郎（安井順平）はあゆみに、Keiは目覚めたらキッチンでの記憶がすべて消え