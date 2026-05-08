筆者の友人・K奈は義母とのお付き合いに悩みを抱えていました。プレゼントを催促してくる義母に困ったK奈は、夫にすべてを打ち明けます。K奈の夫が見事に解決したエピソードをご紹介しましょう。 憂鬱な帰省 私は夫と中学生の娘2人の4人家族です。夫は地方出身のため、連休の時には義実家へ帰省するのが通例になっていました。 私にとって、この帰省はかなりの重荷でした。その理由は、GW中に義母の誕生日があり、帰