ファーム・リーグ6日に行われたプロ野球のファーム・リーグで、オイシックスのアダム・ウォーカー外野手が豪快な7号ソロを放った。直近6戦4発の猛爆で、ファンの注目を集めている。カーミニークフィールドで行われた6日の西武戦。ウォーカーのバットが火を噴いたのは9回だ。西武4番手・豆田の外角速球をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。ダメ押しの7号ソロとなった。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウント