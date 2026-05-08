ライブドア事件が発生し、株式投資に逆風が吹き荒れていた06年、なぜ作家の橘玲は運用に関する書籍を上梓したのか。「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より一部抜粋し、20年経った今その理由と資産運用の重要性が増した現代で最も最適な投資方法を紹介する。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】ロングセラーとなった『新・臆病者のための株入門』を見る◆◆◆「株のことは一切知らない僕でも分かるよ