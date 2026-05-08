〈「株なんてけしからん」「汗をかかずに儲けるなんて」ライブドア事件で株式投資に逆風が吹き荒れていた約20年前、『臆病者のための株入門』はナゼ発表されたのか？〉から続く「NISAを利用してインデックスファンドを購入する」ここ数年で言われることだが、果たして正しいのだろうか。私たちは投資とどのように向き合い、資産を守るべきなのか。そして目標金額はいくらに設定すべきなのか。「超インフレ時代を生き抜くための新・