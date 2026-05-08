レースクイーン（レースアンバサダー）やラウンドガールとして活躍する佐々木萌香（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。撮影会での衣装を投稿した。「学校」と題し、オレンジを基調としたビキニ水着姿の生徒風ショットや、白シャツ、黒ミニスカ＆ストッキングにメガネをかけた教師風ショットを公開。「先生の私と水着の私どっちが好き？」と問いかけ、シャツのボタンを外し谷間をチラリとのぞかせた姿も披露した。ファンやフ