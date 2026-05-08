「あ、自分は大丈夫。これまで一度も忘れたり失くしたりしたことないから」Appleの「AirTag」などスマートタグの話題が出た時に、よく聞く言葉です。分かります。一度もなければ、そう言っちゃいますよね。かくいう自分もそうでした。でも、もう言えない。なぜなら先日、めっちゃ大事なカードケースを失くしたから。マ◯ナカードとか免◯証とか入っていたので、気づいた時の絶望感と言ったらもう…。必死で探して、いろいろ電話し