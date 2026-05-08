JR北海道とピーチ・アビエーションは、「Peach ひがし北海道フリーパス」と「Peach きた北海道フリーパス」を2026年度も設定している。「Peach ひがし北海道フリーパス」は道央・道東エリアが4日間乗り放題で、価格は大人20,810円、25歳以下16,950円。「Peach きた北海道フリーパス」は道央・道北エリアが3日間乗り放題で、価格は大人16,670円、25歳以下13,990円。札幌/千歳発ピーチ運航便の機内販売に利用できる1,000円分の「Peac