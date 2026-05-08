ヨーロッパリーグ（EL）準決勝・セカンドレグが7日に行われ、アストン・ヴィラ（イングランド）とノッティンガム・フォレスト（イングランド）が対戦した。プレミア勢対決となった準決勝。4月30日に行われたファーストレグでは、ノッティンガム・フォレストがクリス・ウッドのPKによる1点を守り抜き、本拠地『シティ・グラウンド』で先勝した。アストン・ヴィラが本拠地『ヴィラ・パーク』で行われるセカンドレグでこの1点差を