Luupは、アサヒ飲料と「LUUP × green cola『NO今までの常識』コラボキャンペーン」を実施する。期間は5月12日～25日。 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のコンビニで「green cola」（PET500ml）を購入し、応募サイトでレシートを登録すると、LUUPのライドが7分間無料になるクーポンがもらえる。クーポンの進呈は一人最大5回まで。LUUPの利用時間が7分を超えた場合、超過分については通常