カンファレンスリーグ（ECL）準決勝・セカンドレグが7日に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）とシャフタール・ドネツク（ウクライナ）が対戦した。クリスタル・パレスは、鎌田大地が1ゴール1アシストを記録する活躍を見せ、シャフタール・ドネツクとのファーストレグに3−1で先勝を収めた。本拠地『セルハースト・パーク』で行われるセカンドレグをものにし、決勝に勝ち進むことはできるか。なおクリスタル・パレスの