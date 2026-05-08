小杉コーチと入来コーチ（写真右）を軸とした投手運用がゴールデンウイークの怒涛の連戦を乗り切ったチームを支えた(C)産経新聞社想定内だった「未知なる力」の運用相川亮二新監督の下で舵を切った今シーズンのDeNAだったが、開幕して間もなくアクシデントが起きた。先発ローテーションの軸として期待され、阪神から移籍してきたジョン・デュプランティエと新外国人左腕のオースティン・コックスが相次いで戦線離脱。昨シーズ