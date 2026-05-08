小学生にとって、大人の、見た目がちょっと怖そうな男性が複数人いたら。【まさかの展開】幼い子の荷物がコロコロと道路へ転がっていってしまった。するとダンプカーが停車、中からイカつい顔をした大男が降りてきた知り合いでもないのに、自分を追いかけてきたら――。「恐ろしい体験」が、事態は意外な方向へ。北海道在住の40代男性（投稿時）・Yさんの体験談。＜Yさんからのおたより＞まだ小学校低学年だった頃、近所のコンビニ