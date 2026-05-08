天皇賞・春のアドマイヤテラはコンマ１秒差の３着。長くいい脚を使ってくれましたが、上位2頭とは現時点では決め手の差があったと認めないわけにはいきません。それにしても、あの長い写真判定は、当事者でもないのにドキドキして見守っていました。今週は、水曜日に園田競馬場で行われる兵庫チャンピオンシップ(３歳オープン、ダート1400m、Jpn ２)に参戦。騎乗馬スマートジュリアスは、デビューからずっとこの距離を使われて