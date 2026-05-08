今週の武豊騎手は、土曜東京、日曜京都で計13鞍に騎乗。土曜東京メインのエプソムカップでは、サブマリーナとのコンビで重賞初制覇を狙う。これまでリステッド、G3では勝ち負けを演じてきた実力馬で、あと一歩の競馬が続いているが、左回りの1800mはベストとも言える条件。東京コースは初となるものの、持ち味の差し脚が活きる展開になれば、重賞タイトル獲得のチャンスは十分にありそうだ。【武豊日記】天皇賞の振り返りと今週