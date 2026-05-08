5月10日（日）に行われる第31回NHKマイルカップ（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。アスクイキゴミ馬体重：494前走馬体重：4925月7日（木）に栗東で計量藤原英昭・栗東アドマイヤクワッズ馬体重：480前走馬体重：4825月7日（木）に栗東で計量友道康夫・栗東アンドゥーリル馬体重：468前走馬体重：4625月7日（木）に栗東で計量中内田充正・栗東エコロアルバ馬体重：480前走馬体重：4745月6日（水）に美浦で計量田