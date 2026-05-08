JRAは、西村淳也騎手に対し、2026年5月7日の騎乗停止処分を科すと発表した。西村騎手は、現地時間2026年5月2日（土）にアメリカ合衆国のチャーチルダウンズ競馬場で行われた第12競走・ケンタッキーダービー（ダ2000m）においてダノンバーボンに騎乗。鞭の使用回数制限を超過して鞭を使用したことについて、ケンタッキー州競馬委員会裁決委員から、2026年5月7日の騎乗停止処分を受けた。【ケンタッキーダービー】西村淳也「結果