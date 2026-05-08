5月13日（水）に川崎競馬場で行われるエンプレス杯（Jpn2）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第72回エンプレス杯（Jpn2）施行日：5月13日（水）施行場：川崎競馬場距離：2100m出走資格：サラブレッド系 4歳上牝馬1着賞金：4000万円【兵庫女王盃】出遅れも関係なし！ルメール＆メモリアカフェが鮮やか差し切りV交流常連のテンカジョウなど●JRA所属馬アピーリングルック（牝5・美浦・辻哲英）戸崎圭太テンカジョウ（牝5・栗