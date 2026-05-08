今日8日(金)は、全国的に昼間は過ごしやすい気温ですが、朝晩はヒンヤリする所も。特に北日本や日本海側は気温があまり上がらず、ジャケットなど上着が活躍しそうです。北海道や東北、北陸朝晩は上着があると安心今日8日(金)は、北海道や東北、北陸は、日中も20℃前後の所が多く、空気はヒンヤリするでしょう。札幌の最高気温は16℃と前日より大幅に低く、服装指数は「50」と、薄手のコートやジャケットがあると安心でしょう。金