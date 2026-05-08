カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が７日までに更新され、恋愛リアリティーショーについて語った。カズレーザーは恋愛リアリティーショーについて「リアリティーショーって絶対成立しないですもんね」と一言。松陰寺も「まぁ本当のリアリティーショーにはやっぱカメラなんて向いてないもんな」と同意した。カズレーザーは「例えば『イカゲー