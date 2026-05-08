◆米大リーグカブス８―３レッズ（７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が７日（日本時間８日）、６回１失点１０奪三振で４勝目（２敗）を挙げた。カブスは９連勝で本拠では１５連勝。鈴木誠也外野手はベンチスタートで出番はなかった。４回まで毎回走者を背負いながら無失点。１―０の４回にはクローアームストロング、アマヤ、ホーナーの３者連続適時打などで７点の大量援護をもらった。５